Янукович: переговори з Росією щодо ціни на газ тривають

Росія не наполягає на передачі в її управління газотранспортної системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам у Полтаві.

«Не бачу жодної загрози, і ніхто нічого у нас не забирає. Газотранспортна система розташована у нас, ми її експлуатуємо, і ми є її господарями. Ніхто не ставить питання з боку Росії», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр закликав політиків не «лякати українську громадськість питанням про передачу ГТС в управління Росії. «Ми знаємо, що робити і як робити. Але якою буде ціна на газ - зараз триває переговорний процес. Щороку відбувається перетягування цього каната, тому що кожна країна захищає свої інтереси», - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що уряд збудував «здорові» відносини з російськими партнерами і постачальниками газу. «Коли я чую від безвідповідальних політиків, які кажуть – давайте один раз перехворіємо, і хай буде європейська ціна... Хай вони зустрінуться з товаровиробниками і скажуть їм, як на це перехворіти», - відзначив він, додавши, що в результаті переходу на європейські ціни на газ може постраждати економіка підприємств, і в результаті цього скоротяться соціальні програми.

«За рахунок енергозбереження і енергозберігаючих технологій ми прагнутимемо скоротити обсяги споживання енергоресурсів, добре розуміючи, що на цьому ми не одержимо прибутку, але щоб не одержати збільшення собівартості продукції», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Разом з тим глава уряду вважає, що Україна поступово перейде на європейські ціни на енергоресурси.