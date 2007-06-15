Скільки наберуть партії на дострокових виборах (соцопитування)

34% громадян України готові підтримати Партію регіонів на дострокових парламентських виборах.

Про це свідчать оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН результати дослідження, проведеного соціологічною службою “Український барометр”.

Водночас за Блок Юлії Тимошенко готові проголосувати 20,3% опитаних, за партію "Народний Союз Наша Україна" - 11%.

4,8% українців підтримують блок “Народна самооборона”, 3,9% опитаних готові проголосувати за Комуністичну партію України.

Усі інші партії та блоки не долають тривідсотковий бар’єр, зокрема, Прогресивна соціалістична партія України набирає 2,7% голосів виборців, Соціалістична партія України – 2%. Народну партію та блок “Рух - Українська правиця” готові підтримати 1,7% та 1% виборців відповідно.

Проти всіх проголосували б 4,4% респондентів, не визначились – 11,7%.

Опитування проводилось соціологічною службою “Український барометр” з 19 по 28 травня, було опитано 2009 респондентів в усіх регіонах України, похибка вибірки становить 2,5%.