Шуфрич ”вполював” 11 браконьєрів на берегах річки Прип’ять

Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ взяв участь у рейді з затримання браконьєрів на річці Прип’ять в Чорнобильській зоні.

Як повідомили УНІАН у прес-служби Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, сьогодні в результаті спільного рейду співробітників МНС та правоохоронців за участю Н.ШУФРИЧА на території зони відчуження у гирлі р.Прип’ять було затримано 11 браконьєрів. У них було вилучено 48 кг риби, велику кількість риболовних знарядь, три риболовецькі човни та один сучасний катер.

На даний момент відповідними органами оформляються матеріали про притягнення затриманих до адміністративної відповідальності, а також вирішується питання про порушення кримінальної справи правоохоронними органами зони відчуження.

Згідно з законом „Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення правил радіаційної безпеки”, який набув чинності 13 червня цього року, з порушників можуть бути стягнуті значні штрафи, також їм загрожує позбавлення волі строком до 7 років.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня на міжвідомчій нараді заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА розкритикувала ряд міністерств, у тому числі й МНС, за порушення, виявлені в Чорнобильській зоні.