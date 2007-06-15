Кириленко від імені Нашої України обіцяє мінімальну зарплату в 600 гривень

“Після дострокових парламентських виборів “Наша Україна” наполягатиме на збільшенні мінімальних зарплат та пенсій, а також виплат матерям при народженні дитини”, - запевнив на прес-конференції в Луцьку лідер партії “Наша Україна” В’ячеслав Кириленко, повідомляє прес-служба Нашої України.

Він нагадав, що лише під політичним тиском Президента Ющенка та опозиції Кабмін Януковича підняв мінімальні зарплати та пенсії. “Це підтвердило правоту глави держави і опозиції, які ще в кінці минулого року говорили про реальні можливості підняття соціальних стандартів, - вважає він. - Однак “антикризовики” приховували необхідні для цього кошти для збагачення своїх кланів”.

За словами Кириленка, уряд лише тоді підняв соціальні виплати, коли збагнув невідворотність перевиборів.

“У передвиборчій програмі “Нашої України” міститимуться зобов’язання підняти мінімальну зарплату до прожиткового мінімуму. З 2008 року мінімальна зарплата становитиме понад 600 гривень. Допомога при народженні дитини буде збільшена до 12 тисяч гривень. А при народженні другої дитини вона складатиме 15 тисяч гривень”, - пообіцяв Кириленко.

Він висловив переконання, що нова демократична більшість в парламенті зможе реалізувати ці ініціативи.