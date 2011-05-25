Керівник Національного радіо припинив мовлення української редакції

Сьогодні генеральний директор Національної радіокомпанії України Тарас АВРАХОВ розпорядився припинити мовлення української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України.

Про це УНІАН повідомив головний редактор української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України Микола МАРИНЕНКО.

За його словами, припинення мовлення здійснено «без жодних попередніх пояснень чи то зауважень», «одноосібно».

«При цьому відповідних документів по НРКУ, так само як і розпоряджень вищих органів влади, не було представлено. За нашою інформацією, про рішення Т.АВРАХОВА припинити мовлення не було відомо навіть голові Держкомтелерадіо Юрію ПЛАКСЮКУ, якому підпорядковане Національне радіо», - стверджує М.МАРИНЕНКО.

«Цього ж дня всьому колективу української редакції Іномовлення (а це штат із 40 осіб, різних за віком, освітою, фахом, рівнем і досвідом роботи) запропоновано перейти на посади звукооператорів», - зазначив М.МАРИНЕНКО.

Працівники «Всесвітньої служби «Радіомовлення України» у розмові з кореспондентом УНІАН не змогли пояснити, чому мовлення їхньої редакції припинено саме від сьогодні. Водночас вони підтвердили, що це стало наступним кроком після того, як близько місяця тому Т.АВРАХОВ повідомляв колективу про намір ліквідувати міжнародне радіомовлення українською мовою.

Із самим Т.АВРАХОВИМ зв’язатися для отримання коментарю не вдалося.