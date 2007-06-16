Азовське море: крокодила не знайшли, зате аміак і кишкова паличка під контролем

У Азовському морі знов відкритий купальний сезон, повідомляє ІА REGNUM з посиланням на санепідемстанцію Донецької області України.

Пляжі в Маріуполі й інших населених пунктах були закриті після того, як лікарі виявили у воді підвищену концентрацію аміаку і кишкової палички.

Як заявила заступник головного санітарного лікаря області Лариса ГУСЄВА, проби води беруться двічі на тиждень. Якщо будуть зафіксовані нові відхилення, то заборона на купання, за її словами, знову вступить в силу.

Як повідомлялося, наприкінці травня в Азовському морі в районі Маріуполя стала у великих кількостях гинути риба, в основному бички. Адміністрація Донецької області, як відзначає видання "Новини.dn.ua", заявляє, що це відбулося через сильну спеку. За іншими даними, причиною міг стати викид аміаку з одного з місцевих підприємств.

Крім того, як і раніше немає вістей про нільського крокодила на прізвисько Годзілла, який 31 травня втік з маріупольського цирку і поплив в Азовське море. Рептилія, як пише "Комсомольська правда", "тримає в страху все побережжя: люди з побоюванням виходять на пляжі, бабульки застають крокодила на грядках за поїданням капусти, слабозорі намацують у воді крокодиловий хвіст".

За чутками, Годзілла міг поплисти до Росії, у бік Таганрога. Проте директор Донецького зоопарку Юрій ЧЕРНОДУБ, якого цитує видання, вважає, що крокодил вижив тільки в тому випадку, якщо дістався до прісної води і вибрався на землю.