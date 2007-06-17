Концерт Елтона Джона зібрав 200 тисяч людей

Близько 200 тисяч людей відвідали ввечері у суботу безплатний концерт Елтона Джона на Майдані Незалежності, повідомляється на сайті ВВС News.

Концерт став наймасштабнішим для України, його відвідали багато політиків, включаючи президента Віктора Ющенка і екс-президента Леоніда Кучму, бізнесмени, артисти, музиканти. Виступ транслювався в прямому ефірі телебачення, а динаміки були розставлені вздовж Хрещатика. Всім охочим роздавали презервативи та інформаційні буклети про ВІЛ/СНІД.

Своїм виступом Елтон Джон хотів привернути увагу до проблеми СНІДу в Україні - за деякими даними, кожні 10 хвилин в країні відбувається зараження ВІЛ. Британський співак і композитор повідомив присутнім, що зробить усе від нього залежне, щоб допомогти українцям в боротьбі з хворобою.

Фонд Елтона Джона вже фінансує на Україні 23 проекти, присвячених боротьбі з ВІЛ. Гроші, виручені від продажу квитків на VIP-місця, також підуть на фінансування цих проектів.