Концерт Елтона Джона зібрав 200 тисяч людей

10:22, 17 червня 2007
Суспільство
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Гроші від VIP-місць підуть на боротьбу проти СНІДу

Близько 200 тисяч людей відвідали ввечері у суботу безплатний концерт Елтона Джона на Майдані Незалежності, повідомляється на сайті ВВС News.

Вид зі сцени на Майдан

Концерт став наймасштабнішим для України, його відвідали багато політиків, включаючи президента Віктора Ющенка  і екс-президента Леоніда Кучму, бізнесмени, артисти, музиканти. Виступ транслювався в прямому ефірі телебачення, а динаміки були розставлені вздовж Хрещатика. Всім охочим роздавали презервативи та інформаційні буклети про ВІЛ/СНІД.

Своїм виступом Елтон Джон хотів привернути увагу до проблеми СНІДу в Україні - за деякими даними, кожні 10 хвилин в країні  відбувається зараження ВІЛ. Британський співак і композитор повідомив присутнім, що зробить усе від нього залежне, щоб допомогти українцям в боротьбі з хворобою.

Фонд Елтона Джона вже фінансує на Україні 23 проекти, присвячених боротьбі з ВІЛ. Гроші, виручені від продажу квитків на VIP-місця, також підуть на фінансування цих проектів.

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