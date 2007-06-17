Помер Джанфранко Ферре

Відомий італійський модельєр Джанфранко Ферре помер у неділю в міланській лікарні Сан-Раффаеле, повідомило Associated Press з посиланням на представників лікарні.

За повідомленнями італійських ЗМІ, 63-річний Джанфранко Ферре був доставлений до Сан-Раффаеле після апоплексичного удару.

До госпіталізації Ферре переніс два інсульти, після яких він повністю відновився і продовжував роботу.

У світі моди Ферре почав свою діяльність на початку 70-х років. Першу його колекцію публіка побачила 1978 року, а світову популярність модельєр знайшов в 1989-му.

В Італії Джанфранко Ферре називають "архітектором" не тільки тому, що в нього архітектурна освіта, а й за статечність створеного ним одягу.