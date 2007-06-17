Помер Джанфранко Ферре
22:58, 17 червня 2007Суспільство
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63-річний модельєр працював після двох інсультів
|Джанфранко Ферре
За повідомленнями італійських ЗМІ, 63-річний Джанфранко Ферре був доставлений до Сан-Раффаеле після апоплексичного удару.
До госпіталізації Ферре переніс два інсульти, після яких він повністю відновився і продовжував роботу.
У світі моди Ферре почав свою діяльність на початку 70-х років. Першу його колекцію публіка побачила 1978 року, а світову популярність модельєр знайшов в 1989-му.
В Італії Джанфранко Ферре називають "архітектором" не тільки тому, що в нього архітектурна освіта, а й за статечність створеного ним одягу.
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