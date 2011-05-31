УПЦ МП проведе дитячу хресну ходу
12:51, 31 травня 2011Суспільство
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Завтра в Сумах відбудеться дитяча хресна хода.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Сумської єпархії УПЦ Московського патріархату, в середу 1 червня з 9.30 до 14.00 Сумська православна молодіжна громада спільно з організацією «Просвітницький медико-психологічний центр «Життя» при Сумському єпархіальному управлінні проведе громадянську акцію на захист дітей, а також на захист відродження традиційних родинних цінностей.
У рамках акції заплановано проведення дитячого хресного ходу від Спасо-Преображенського кафедрального собору до уклінного хреста на площі Незалежності, де буде відслужено молебень.
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