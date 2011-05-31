Губернатор ініціює програму підтримки будинків культури

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК ініціює запровадження програми підтримки будинків культури у населених пунктах Київської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прямої телефонної лінії з мешканцями Київської області.

Зокрема, відповідаючи на питання мешканця селища Ставище, А.ПРИСЯЖНЮК сказав, що будинок культури у цьому населеному пункті обов’язково буде реконструйований. Також він запевнив, що у майбутньому цей заклад не буде приватизований чи відданий в оренду.

Відповідаючи на аналогічне питання мешканця міста Богуслав, губернатор сказав, що сприятиме виділенню коштів на підтримку діяльності місцевого будинку культури.

А.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що ініціює запровадження програми підтримки будинків культури Київщини.