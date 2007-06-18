МЗС України зробило ЄС ”жорстку заяву”
щодо посередників при отриманні віз
Міністерство закордонних справ України зробило заяву для Європейського Союзу щодо уніфікації переліку документів, необхідних для отримання віз, та діяльності посередників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Люксембурзі міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК.
За його словами, відповідну заяву було офіційно оголошено на засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС. «Сьогодні ми виступили з досить жорсткою заявою», - сказав міністр.
Він зазначив, що у документі МЗС України, по-перше, висловило сподівання, що підписану сьогодні угоду про спрощення візового режиму однаково застосовуватимуть та виконуватимуть всі країни-члени ЄС.
МЗС України розраховує, що в посольствах усіх країн-членів ЄС буде уніфікований перелік документів, необхідних для отримання віз.
Крім того, за словами А.ЯЦЕНЮКА, в документі міністерство висловило переконання, що вартість віз становитиме 35 євро, а не 40 чи 60, як зараз в посольствах деяких країн-членів ЄС, що працюють за допомогою посередницьких фірм.
«Ми також зазначили, що дана угода не передбачає посередників, а якщо потрібні посередники, то, можливо, треба проводити політичні консультації», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
Як повідомляв УНІАН, Україна та Європейський Союз, за підсумками сьогоднішнього засідання Ради з питань співробітництва у Люксембурзі, підписали угоду про спрощення візового режиму. Угода набуває чинності після ратифікації Верховною Радою України та Європарламентом.