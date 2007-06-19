Сьогодні КС оприлюднить рішення у справі про утворення полiтичних партiй

У вівторок, 19 червня, о 10.00 Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 12 червня ц.р. Рiшення у справi за конституційним поданням 70 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 10, пункту 3 частини другої, частин п’ятої, шостої статті 11, статті 15, частини першої статті 17, статті 24, пункту 3 роздiлу VI “Заключнi положення” Закону України “Про політичні партії в Україні” (справа про утворення полiтичних партiй в Українi).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, пiсля оприлюднення рiшення вiдбудеться прес-конференцiя суддi-доповiдача у справi Василя БРИНЦЕВА.