На інвентаризацію захисних споруд ЦО потрібно понад 1 млн. грн.

У Хмельницькій області на інвентаризацію захисних споруд цивільної оборони потрібно понад 1 млн. грн., зокрема на споруди державної форми власності - 400 тис. гривень, комунальної - 450-500 тис. гривень, приватної - 100-150 тис. гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на засіданні обласної комісії з технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони.

На 25 травня цього року укладено 211 угод із БТІ на проведення технічної інвентаризації захисних споруд (18%) і проінвентаризовано 117 захисних споруд із 1163 врахованих (10%), із них 53 (5%) державної власності, 34 (3%) комунальної форми власності й 30 (3%) приватної.

При корегуванні місцевих бюджетів на 2011 рік передбачено виділення коштів на проведення технічної інвентаризації захисних споруд комунальної форми власності: у Кам`янець-Подільському - 20 тис. грн., Чемеровецькому - 6 тис. грн., Полонському - 5,3 тис. грн., Деражнянському - 3 тис. грн., Хмельницькому - 3 тис. грн., Новоушицькому - 5,2 тис. грн., Шепетівському - 5 тис. грн. районах.