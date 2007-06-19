Погода на 20 - 24 червня

Завтра у північних, центральних, східних областях України та у Карпатах короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с, при грозах поривчастий. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°; у південній частині та східних областях вночі 17-22°, вдень 27-32°.

21-22 червня - мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 21 червня у східних, 22 червня у західних, а вдень і у північних областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер північний, 22 червня у західній половині - південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 15-20°, 22 червня на півночі Лівобережжя 7-12°; вдень 21 червня 22-27°, у південній частині, а 22 червня в Україні (крім західної частини) 25-30°.

23-24 червня - короткочасні дощі (у західних областях невеликі), грози, лише 23 червня у східних областях і в Криму, а 24 червня у південних областях переважно без опадів. Температура вночі 13-19°, на півдні до 23°; вдень 22-28°, у південній частині, а 23 червня і у східних областях 29-35°.

У Києві та області у середу очікується короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°; по області вночі 1-16°, вдень 20-25°.

21-22 червня - мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 22 червня місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер північний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21 червня 22-27°, 22 червня 25-30°.

23-24 червня - короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.