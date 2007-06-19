Парламент ухвалив Державну програму приватизації на 2007 – 2009 роки

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державну програму приватизації на 2007-2009 роки».

Як передає кореспондент УНІАН, за даний закон проголосували 229 народних депутатів із 265, зареєстрованих у залі.

Державна програма приватизації на 2007-2009 роки визначає основні цілі, пріоритети та умови приватизації державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим, та комунального майна на 2007-2009 роки.

Метою приватизації протягом строку дії Програми є оптимізація державного сектору економіки, створення конкурентного середовища, залучення інвестицій для прискорення технологічного оновлення (модернізації) підприємств і реалізації державної політики економічного зростання, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до державного бюджету.

Пріоритетами приватизації у 2007-2009 роках є продаж: дрібних пакетів акцій, окремо визначених об’єктів нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва; збиткових підприємств під зобов’язання покупця щодо проведення їх фінансового оздоровлення; високоліквідних об’єктів для забезпечення виконання бюджетних завдань та збільшення обсягу надходження до державного бюджету коштів, одержаних від приватизації, шляхом підвищення конкурентності та прозорості продажу.

Відповідно до закону, Кабінет міністрів України визначає до 1 липня року, що передує відповідному бюджетному періоду, перелік об’єктів приватизації, продаж яких повинен забезпечити виконання завдань з надходження коштів від приватизації у зазначеному періоді.