Хто підпалив концерт Кобзона в ”Україні”

За попередніми висновками, причиною пожежі у будівлі Національного палацу мистецтв „Україна” стало порушення правил пожежної безпеки при технічній експлуатації освітлювальних приладів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, під час проведення ювілейного концерту Йосипа КОБЗОНА у задньому щиті сцени глядацької зали палацу “Україна” 18 червня ввечері зайнялися декорації. За твердженням очевидців, займання виникло через півтори години після початку концерту. Організатори концерту зробили все, щоб не допустити паніки та допомогли рятувальникам МНС евакуювати людей із залу (близько трьох тисяч людей).

У прес-службі наголосили, що на сьогодні у будівлі палацу продовжують мати місце порушення вимог пожежної безпеки, які можуть привести до виникнення пожежі та перешкоджають вільній евакуації людей. Головне управління МНС України в місті Києві неодноразово звертало увагу керівництва „України” на незадовільний протипожежний стан будівлі, проте ніякої реакції з їхнього боку не було.

Про наявні проблеми у забезпеченні протипожежного захисту Палацу Головним управлінням неодноразово інформувався керівник Національного палацу мистецтв „Україна” Микола МОЗГОВИЙ.

За ініціативою Головного управління, питання забезпечення протипожежного стану будівлі 7 грудня 2006 року розглядалось на нараді в Державному управлінні справами.

Будівлю Національного палацу мистецтв "Україна" було введено в експлуатацію у 1970 році. Палац було побудовано з суттєвими відхиленнями від вимог нормативних актів з питань пожежної безпеки.

Приймаючи до уваги конструктивні особливості будівлі та зважаючи на відсутність у той час технічної можливості виконання зазначених протипожежних заходів, спеціальною постановою Ради міністрів СРСР від 19 вересня 1970 року № 819 /рс було прийнято рішення про створення безпосередньо в палаці воєнізованої пожежної частини зі штатом 26 працівників. Однак за ініціативою директора палацу М.МОЗГОВОГО з 2005 року зазначена пожежна частина була розформована, йдеться у повідомленні.

Необхідність добового чергування пожежних на подібних об′єктах підтверджувалась не раз, коли виникали пожежі у театрі ім.Івана Франка, дитячому театрі на Подолі, у Національній опері України.

У Головному управлінні МНС України в місті Києві наголошують на необхідності вирішити питання щодо відновлення у палаці „Україна” пожежної частини й усунути всі виявлені порушення правил пожежної безпеки.