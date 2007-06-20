Ахметов відмовився від хліба

13 червня 2007 року завершилася процедура передачі 24,899% акцій ЗАТ "Донецький комбінат хлібопродуктів №1" від ЗАТ «Сістем Кепітал Менеджмент» до компанії "Деметра Компані", покупця цього пакета.

У результаті цієї операції СКМ повністю вийшла з хлібного бізнесу, продавши останній пакет акцій хлібних підприємств, які належить їй, повідомили УНІАН в прес-службі СКМ.

«Ми ухвалили принципове рішення про вихід з хлібного бізнесу ще два роки тому, коли розпочалася реструктуризація бізнесу СКМ. Торік ми одержали пропозицію про продаж всіх акцій наших хлібних підприємств. Ми прийняли цю пропозицію, і на даний момент Компанія СКМ не є акціонером жодного з діючих хлібозаводів», - сказав генеральний директор компанії Олег ПОПОВ.

Як зазначається в релізі, акції хлібопереробних підприємств з`явилися в портфелі компанії СКМ ще в 2001 році, в процесі його формування. До кінця 2004 року інвестиційний портфель компанії було сформовано. Як основні напрями було визначено традиційні для СКМ індустріальні і нові, постіндустріальні, бізнеси, що володіють високим потенціалом для зростання вартості. Хлібний бізнес не вписувався в таку структуру, і було ухвалене принципове рішення про вихід СКМ зі складу акціонерів хлібних підприємств у разі отримання адекватної пропозиції про придбання за економічно обгрунтованою ціною (як повідомлялося в квітні ц.р., компанія СКМ також продала пакети акцій хлібних підприємств, які були у неї: ВАТ "Дзержинський хлібокомбінат" і "Амвросіївський хлібозавод" - УНІАН).

Довідка УНІАН. ЗАТ «Сістем Кепітал Менеджмент» - найбільша управляюча компанія України, володіє і управляє активами в гірничо-металургійних, енергетичних, телекомунікаційних, банківських, страхових, медіа, рітейлі та інших галузях і сферах економіки.

Зокрема, компанія є акціонером металургійного комбінату «Азовсталь», Єнакіївського металургійного заводу, Харцизького трубного заводу, Авдіївського коксохімічного заводу, Центрального і Північного гірничо-збагачувальних комбінатів.

90% акцій ЗАТ «СКМ» належить бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ.