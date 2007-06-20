Почалася евакуація українських громадян з сектора Газа
12:20, 20 червня 2007Суспільство
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Наступні - росіяни
З сектора Газа почалася евакуація українських громадян, повідомляє РІА Новостипосилаючись на представника Росії на територіях ПНА.
"Зараз пішли українці. Коли вони пройдуть, мабуть, почнеться евакуація російських громадян", - сказав співбесідник агентства, який знаходиться на КПП "Ерез".
Влада Ізраїлю 14 червня, після початку міжпалестинських зіткнень, закрила КПП "Ерез" - єдиний на кордоні Ізраїлю з сектором Газа, призначений для проходу фізичних осіб.
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