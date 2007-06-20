Почалася евакуація українських громадян з сектора Газа

З сектора Газа почалася евакуація українських громадян, повідомляє РІА Новостипосилаючись на представника Росії на територіях ПНА.

"Зараз пішли українці. Коли вони пройдуть, мабуть, почнеться евакуація російських громадян", - сказав співбесідник агентства, який знаходиться на КПП "Ерез".

Влада Ізраїлю 14 червня, після початку міжпалестинських зіткнень, закрила КПП "Ерез" - єдиний на кордоні Ізраїлю з сектором Газа, призначений для проходу фізичних осіб.