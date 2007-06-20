Погода на 21-25 червня

Завтра вночі лише у східній частині України очікуються короткочасні дощі, місцями грози, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер буде північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°; у південній частині вночі 16-21°, вдень 25-30°.

22-23 червня - мінлива хмарність. 22 червня вночі у західних областях, вдень у західній половині короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів; 23 червня в Україні, крім східних областей, Криму та Приазов’я, короткочасні грозові дощі. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 17-22°, на півночі Лівобережжя і у східних областях місцями 7-10°; вдень 24-29°, на півдні, а 23 червня і сході країни до 30-33°.

24-25 червня - короткочасні дощі, грози, лише 25 червня у більшості західних областей без істотних опадів. Температура у південній частині, Донецькій та Луганській областях 24 червня вночі 16-22°, вдень 28-34°, 25 червня вночі 14-19°, вдень 24-30°; на решті території вночі 12-18°, на заході 9-15°, вдень 21-27°, у центральних областях до 29°.

У Києві та області у четвер опади не очікуються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 24-26°; по області вночі 10-15°, вдень 22-27°.

22-23 червня - мінлива хмарність. Вночі 22 червня без опадів, 23 червня місцями невеликий короткочасний дощ; вдень короткочасні дощі, грози. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°.

24-25 червня - короткочасний дощ, гроза (25 червня місцями). Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.