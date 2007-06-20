Аграрні міністри не сприймають погрози Януковича всерйоз

Аграрний блок уряду не боїться відставки, оскільки знає підходи Прем`єр-міністра Віктора Януковича до проблем. Зокрема, віце-прем`єр Віктор Слаута, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу в середу, заявив, що глава уряду ознайомлений з ситуацією на ринку хліба, і йому було відомо про проблеми у декількох регіонах, таких як Дніпропетровська, Житомирська і Чернівецька області.

Як передає ЛігаБізнесІнформ, В.Слаута наголосив: "Ми знаємо підходи Віктора Федоровича. Він вчасно підказав аграрному блоку, і ми відпрацьовуємо ті питання, які необхідно відпрацьовувати".

За його словами, в Україні взагалі немає і не буде проблем з хлібом, оскільки існують значні запаси. Разом з тим, він визнав, що аграрний блок українського уряду, напевно, має бути пильнішим у таких питаннях.

Як повідомлялося, на минулому засіданні уряду В.Янукович погрожував звільнити віце-прем`єра Віктора Слауту, міністра аграрної політики Юрія Мельника і главу Мінекономіки Анатолія Кінаха, якщо за тиждень питання зі зростанням цін на хліб в регіонах не буде вирішено. У п`ятницю перший віце-прем`єр-міністр Микола Азаров звинуватив представників БЮТ у причетності до зростання цін на хлібобулочні вироби. Вчора на брифінгу В.Янукович запевнив, що уряд не допустить кризи на ринку хлібопродуктів, керованої будь-якою політичною силою.

Тим часом перевірку порушень на ринку зерна і хлібобулочних виробів вже почала Генеральна прокуратура України.