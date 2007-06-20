Хто має навести лад у країні (опитування)

Більше половини громадян (51,41%) вважає, що взяти на себе відповідальність і навести лад в управлінні країною повинен Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Такі результати всеукраїнського соціологічного дослідження в контексті суспільно-політичних і політико-економічних процесів у країні презентував на прес-конференції в середу директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО.

Водночас, лише 17,07% респондентів вважають, що це має зробити прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, 10,04%- група політиків та силових міністрів; 4,32% - голова Верховної Ради; 3,92%-міністр оборони; 3,21%-інші країни (США, Росія або ЄС).

На запитання: “Які зміни необхідно внести до Конституції та законів України найближчим часом?”, 49,42% респондентів відповіли, що необхідно внести такі зміни, які передбачають скасування депутатської недоторканості, 28,10% вважають, що змінами має бути передбачене посилення президентської влади, 16,44% висловлюються за мажоритарну систему виборів,15,38% - вважають необхідними зміни, які передбачають посилення повноважень органів місцевого самоврядування, 7,74% респондентів висловилися за зміни, якими було б введено двопалатний парламент.

Окрім того, 31,07% респондентів вважають, що на сьогодні політики повинні прислуховуватися до волі майданів, оскільки це прояви волі народу, водночас, 35,02% вважають, що не повинні прислуховуватися, оскільки всі майдани проплачені, 24,51% опитаних вважають, що необхідно прислуховуватися в окремих випадках.

Опитування проводилось Київським інститутом проблем управління ім. Горшеніна з 4 по 18 червня 2007 року у 129 населених пунктах України. Всього опитано 2006 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.