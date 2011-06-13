Завтра Україну заливатимуть дощі

14 червня, за прогнозами синоптиків, короткочасні дощі та грози очікуються у південній, східній частині та в більшості центральних областей України. В окремих районах пройде град зі шквалами 15-20 м/с, місцями сильні зливи. У західних областях без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер переважатиме північно-західний, на півдні та сході південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 11-16°, на узбережжі Криму до 19°, вдень 21-26°, на високогір'ї Карпат і в горах Криму вночі 5-10°, вдень 14-19°.

У Києві та області пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час гроз поривчастий. Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°. По м. Києву температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

13 червня температура води в Чорному та Азовському морях 18-24°, в районі Алушти 13°; в Дніпрі біля Києва 24°.