Фальсифікатори вдаються до антиміліційних маневрів

Станом на 12 годину працівники міліції міста Кіровограда затримали десятьох підозрюваних у фальсифікації виборів у ТВО №95 (Кіровоград).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник УМВС в Кіровоградській області Валерій ГОНЧАР.

Він зазначив, що згідно з повідомленнями, які надходять від виборців до оперативного штабу УМВС майже на кожній виборчій дільниці обласного центру зафіксовано легкові автомобілі із написом преса. Як з’ясувалося, це представники політичної сили одного з кандидатів на посаду міського голови Кіровограда, які одразу на місці проводять грошові розрахунки з тими виборцями, хто виносить бюлетені за межі ДВК.

В.ГОНЧАР також повідомив, що фальсифікатори вдалися до розпорошення сил правоохоронців, оскільки повідомлення про правопорушення надходять практично з усіх виборчих дільниць. За його словами, вже є зізнання одного з фальсифікаторів про отримання 1000 гривень, які він мав роздати учасникам так званої виборчої каруселі. У згаданої особи також вилучені списки виборців.