Готелі Криму хочуть годувати гостей тільки місцевими овочами і фруктами

У рамках циклу «Проблеми України» тижневик «Коментарі:» (Київ) провів у Сімферополі виїзний круглий стіл на тему: «Чи дістануться кримчанам власні фрукти і овочі?». Про це пише comments.ua.

У дискусії взяли участь представники кримської влади – Верховної Ради АРК, Міністерства аграрної політики і продовольства АРК, Бахчисарайської райдержадміністрації, економічні експерти і керівники кримських готелів. Учасники круглого столу обговорили питання вирощування, зберігання і реалізації кримської продукції на експорт і на внутрішньому ринку.

«Впродовж останніх років ми все частіше говоримо про те, що кримчани, на жаль, споживають лише 10% овочів і фруктів, які вирощуються в Криму. У курортних містах можна купити грузинські вина, купити іспанські, але дуже рідко можна знайти справжні кримські вина. У магазинах можна знайти які завгодно овочі, але дуже рідко кримські», - звернувся до учасників круглого столу головний редактор тижневика «Коментарі:» (Київ) Вадим ДЕНИСЕНКО.

Представники туристичного бізнесу наголосили на пріоритеті кримської плодоовочевої продукції. «Люди, які приїжджають до Криму, хочуть бачити кримські продукти, кримські овочі, кримську рибу», - зазначив директор резиденції «Кримський бриз» Олексій ШУЛЬГА. За його словами, головна перевага місцевої продукції – це більш низькі ціни і висока якість. Як розповів О.ШУЛЬГА, резиденція «Кримський бриз» на своїй території також займається вирощуванням дорогих салатів, насіння яких завозиться з Італії. При цьому він відзначив, що кримські готелі завжди готові до переговорів з аграрним комплексом.

«Для нас гість – це наш хліб. І ми чудово розуміємо, що якщо ми сьогодні гостю відмовимо, завтра він може не приїхати до Криму в принципі», - сказав директор Ripario Hotel Group Артем МУШИХІН. За його словами, сьогодні Україна посідає лише 12-е місце серед країн світу з гастрономічного туризму. Лідерство в цьому рейтингу належить Італії та Франції, які «славляться не тільки своєю вишуканою кухнею, а й місцевими продуктами». «Для нас також актуальним є тільки місцеве, тільки смачне, щоб гості залишалися задоволені, виїжджали і поверталися до нас знову», - наголосив А.МУШИХІН. За його словами, сьогодні Ripario Hotel Group купує для своїх 4-х ресторанів приблизно 90% місцевої продукції, а решту привозить з-за кордону. «Зокрема й помідори ми купуємо зараз, у червні, за кордоном, хоча хотілося б мати товар місцевого виробництва», - відзначив директор Ripario Hotel Group.