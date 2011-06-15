Церкви закликають повністю заборонити рекламу сигарет

Церкви України закликають Верховну Раду повністю заборонити рекламу сигарет.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили представники різних українських церков.

Так, старший єпископ Союзу вільних церков християн євангельської віри України Василь РАЙЧИНЕЦЬ заявив, що куріння є залежністю і проявом нездорового способу життя. За його словами, значно простіше зробити так, аби люди не потрапляли у це рабство, аніж потім лікуватися протягом життя від наслідків цієї звички. “Хочу звернутися до нашої влади з проханням заборонити рекламу сигарет, бо це є зло. Реклама – це заробіток, гроші для тютюнових компаній, але є в житті духовні цінності, моральність, які треба берегти та вирощувати в собі, особливо молоді”, - сказав він.

Єпископ-помічник Київсько-Житомирської дієтезії Римо-католицької церкви в Україні Віталій СКОМОРОВСЬКИЙ зазначив, що усі курці знають, що куріння шкодить їхньому здоров’ю, а відтак шкідливий продукт не можна рекламувати. Він додав, що в цивілізованому світі вже не модно курити, натомість люди активно опікуються власним здоров’ям.

Зі свого боку голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів В’ячеслав НЕСТЕРУК вважає, що реклама тютюну є абсурдом, оскільки це реклама того, що вбиває людей. Тому, зазначив він, союз підтримує ініціативу про повну заборону реклами сигарет.

***На сьогодні реклама сигарет вже заборонена в Україні на телебаченні, в друкованих ЗМІ, а також на зовнішніх рекламних носіях. Проте досі дозволена реклама сигарет в мережі Інтернет, в магазинах та кіосках, дозволяється також проведення акцій-розіграшів, спонсорство та стимулювання продажів сигарет.

Верховна Рада 30 листопада 2010 року прийняла за основу проект Закону № 5164 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів).

Проектом закону, зокрема, пропонується заборонити будь-яку рекламу тютюнових виробів, а також рекламу знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими ці вироби випускаються.

Законопроект пропонує заборонити рекламу тютюнових виробів в мережі Інтернет, а також проведення будь-яких промоакцій, безкоштовної роздачі, зокрема для маркетингових досліджень і дегустації, а також обміну тютюнових виробів на інші товари, роботи і послуги.

Також повинні зникнути всі СМС-повідомлення, електронні розсилки, поштові листи, вкладки в па