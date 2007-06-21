Медстрахування вирішить проблему якісного медобслуговування

Голова Комітету Верховної Ради 5-го скликання з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЕЄВА впевнена, що обов`язкове медичне страхування громадян дозволить вирішити проблему якісного медичного обслуговування населення, а також соціального і матеріально-технічного забезпечення медичних установ і персоналу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства охорони здоров`я України, про це Т.БАХТЕЄВА заявила сьогодні в Києві на засіданні Національної ради з питань протидії туберкульозу і СНІДу.

На її думку, такий підхід «дозволить вирішити питання альтернативних джерел фінансування медицини, що забезпечить гідну винагороду за працю медичним працівникам з одного боку, а також якісну і доступну медичну допомогу пацієнтам з другого боку».

Т.БАХТЕЄВА вважає, що Нацрада повинна “не популяризувати вже існуючий законопроект», а давати конкретні пропозиції щодо його подальшого вдосконалення і оптимізації.

У контексті сказаного вона підкреслила, що сьогодні на державному рівні «вкрай необхідно законодавчо врегулювати питання захисту прав медпрацівників і пацієнтів, а також вникнути в конкретні проблеми медицини кожного регіону».