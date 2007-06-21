Мінфін проведе перше цього року розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України 25 червня проведе перше цього року розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Згідно з інформацією, на продаж буде запропоновано ОВДП терміном обігу півтора, три, чотири, сім і десять років.

Довідка УНІАН. Законом «Про Державний бюджет України на 2007 рік» передбачено здійснення запозичень на суму 11,6 млрд. грн., зокрема, внутрішніх - 3,8 млрд. грн., зовнішніх - 7,798 млрд. грн.

За даними Міністерства фінансів, обсяг запозичень для фінансування загального фонду державного бюджету в 2006 році становив 11,2 млрд. грн., зокрема, внутрішні запозичення - 1,6 млрд. грн., зовнішні запозичення – 9,6 млрд. грн. (за плану: внутрішні – 4,55 млрд. грн., зовнішні – 5,05 млрд. грн.).