У центрі Києва обвалилась стіна будинку (фото)

У Києві обвалилась частина стіни будинку по вул. Червоноармійська, 40.

Про це повідомив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ.

За його словами, цей будинок у стилі модерн є нововиявленою пам’яткою архітектури.

Обвал завдав збитків власнику автомобіля. Жертв немає, поінформували УНІАН у прес-службі О.БРИГИНЦЯ.

За даними О.БРИГИНЦЯ, будинок, в якому обвалилася частина стіни, був зведений 100 років тому. Будинок муніципальний, за ним доглядав ЖЕК №103. Згідно із документами, будинок знаходився в чудовому стані, зазначив депутат.

О.БРИГИНЕЦЬ припускає, що обвал стіни стався або у зв’язку з «добудовно-перебудовними процесами, або від вібрації метрополітену».

Депутат повідомив, що на об’єкт виїхали представники пам’ятко-охоронних служб Києва.