Погода на 22 - 26 червня

Завтра вночі у західних, вдень місцями і у північних, більшості центральних областей України, а також в Одеській області короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде переважно південно-західний, 5-10 м/с, у західній частині окремі шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 20°; вдень 23-28°, у південній частині місцями 30-33°.

23-24 червня - короткочасні дощі, грози, лише 23 червня у східних областях, Криму та Приазов’ї, а 24 червня у більшості західних областей переважно без опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, на узбережжі морів місцями пориви 15-20 м/с. Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 21-26°; на решті території вночі 14-19° ( 23 червня у східних областях, Криму та Приазов’ї, а 24 червня у північних областях 12-17°), на узбережжі морів до 22°; вдень 23 червня 24-29°, 24 червня 21-26°, у південній частині (23 червня і у східних областях ) 28-33°.

25 червня вночі в Україні, крім західних, Вінницької та Одеської областей, вдень у східній частині, місцями в Криму та Приазов`ї, короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, у південній частині до 21°, у західних областях 9-14°; вдень 22-27°, на півдні до 30°, на півночі Лівобережжя 19-24°.

26 червня переважно без опадів, лише у західних, а вдень місцями і в північних та центральних областях короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-15°, на заході та півдні 14-20°; вдень 25-30°, на південному заході до 33°, у східних областях 22-27°.

У Києві та області у п’ятницю вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 25-27°; по області вночі 10-15°, вдень 23-28°.

23-24 червня - мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура 23 червня вночі 14-19°, вдень 24-29°, 24 червня вночі 12-17°, вдень 21-26°.

Вночі 25 червня повсюди, вдень 26 червня місцями короткочасний дощ, гроза; в решту часу без опадів. Температура 25 червня вночі 13-18°, вдень 22-27°; 26 червня вночі 10-15°, вдень 25-30°.