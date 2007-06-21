“Рік української книги в Україні: крок вперед чи два назад?”. Прес-конференція в УНІАН

22 червня о 9-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів на тему: “Рік української книги в Україні: крок вперед чи два назад?”. Учасники: президенти Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександра Афоніна, ГО «Форум видавців» (м. Львів) - Олександра Коваль, генеральний директор ЗАТ «Алатон» Володимир Пономаренко. Питання: Чому в Рік української книги замість слів «Ласкаво просимо!» видавництва та книгарі все частіше чують: «З речами на вихід»? Чи спроможна держава в особі чільних посадовців, як у центрі, так і на місцях, думати про щось вище, ніж депутатські та урядові крісла? Чи культурний простір і культурно-історична спадщина України загалом і її столиці зокрема є предметом опіки влади? (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.