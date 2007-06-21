Америка натякає, що Янукович другий раз наступає на граблі

Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР рекомендує українській владі при вирішенні питань на ринку зерна користуватися ринковими методами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання про ставлення США до запровадження Україною з 1 липня обмежень на експорт зерна.

«Наша рекомендація – використовувати ринкові методи», - сказав В.ТЕЙЛОР.

Посол також зазначив, що поки не планується робити заяву з цього приводу декількох послів, як це було раніше, коли Україна вводила обмеження на експорт зерна.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів з 1 липня обмежує реалізацію зерна на експорт. За словами міністра аграрної політики Юрія МЕЛЬНИКА, заборона на експорт зерна стосуватиметься урожаю 2006 і 2007 років.

Згідно з постановою уряду від 20 червня, обмеження експорту зерна діятиме до 1 жовтня 2007 року в обсягу 3 тис. тонн на кожну сільгоспкультуру – пшеницю, суміші з пшениці, ячменю, кукурудзи та жита.