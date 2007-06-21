Кучма написав про своє життя після Майдану

Колишній Президент України Леонід КУЧМА сьогодні презентував свою книгу «Після майдану».

Як передає кореспондент УНІАН, презентація відбулась у Фонді Леоніда Кучми «Україна». Книга грунтується на щоденникових нотатках колишнього глави держави, які він вів протягом 2005-2006 років.

Л.КУЧМА у книзі аналізує поточні політичні події в Україні та у світі, згадує минуле, розповідає про зустрічі з лідерами різних країн: Борисом Єльциним, Володимиром ПУТІНИМ, Іоанном Павлом II, Сільвіо БЕРЛУСКОНІ, Гельмутом КОЛЕМ, Франсуа Міттераном, ЦЗЯН Цземінем, Уго ЧАВЕСОМ та багатьма іншими.

Наклад книги становить 20 тисяч примірників, з яких три тисячі буде надано для благодійної діяльності фонду «Україна».

Під час презентації Л.КУЧМА наголосив, що після написання своєї першої книги («Україна не Росія» - УНІАН) зарікався повертатися до такої творчості, однак, за його словами, «революція зробила зміни в усьому житті, поглядах».

Екс-глава держави наголосив, що під час останніх президентських виборів обирався нових шлях розвитку України.

За словами Л.КУЧМИ, у новій книзі він намагався поділитися своїми думками стосовно нової ситуації у державі. «У ній немає ні зла, ні злості, я робив спробу об’єктивно висвітлити події», - сказав Л.КУЧМА.

Він також порадив нинішньому керівництву держави не допустити повторення тих помилок, які вже були зроблені. «Я їх робив, і не тільки я, але і моя команда. Але без помилок жити не можна, зважаючи, що ніхто не вчив нас ставати президентами, міністрами і депутатами», - сказав він.

Водночас Л.КУЧМА висловив жаль, що сьогодні не сталося реального об’єднання в Україні. «А це дійсно, на превеликий жаль», - сказав він.

У презентації книги взяли участь, зокрема, перший заступник голови Верховної Ради V скликання Адам МАРТИНЮК, віце-прем’єр-міністр Олександр КУЗЬМУК, колишні народні депутати Іван ДРАЧ та Борис ОЛІЙНИК, колишній секретар РНБО Володимир ГОРБУЛІН, колишній віце-прем’єр-міністр Володимир СЕМИНОЖЕНКО, екс-міністр з питань сім’ї та молоді Валентина ДОВЖЕНКО, радники прем’єр-міністра Костянтин ГРИЩЕНКО і Володимир ЯЦУБА та ряд інших державних діячів.