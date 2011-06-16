Янукович підписав зміни до Держбюджету

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей документ 14 червня.

Даним законом передбачено збільшити доходи бюджету на 2011 рік на 14 млрд. 46 млн. 924,3 тис. грн. Також законом передбачено збільшити видатки бюджету на поточний рік на 10 млрд. 976 млн. 302,2 тис. грн.

Представники опозиції заявили, що ці зміни до бюджету на поточний рік збільшують не соціальні виплати, а видатки на фінансування державних органів, зокрема, - силових структур.

Як зазначив народний депутат від "БЮТ-Батьківщини", міністр соціальної політики опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, згідно із запропонованими змінами до бюджету на 70 млн. грн. зростає фінансування Генеральної прокуратури, на 287 млн. грн. – міліції і на 108 млн. грн. – СБУ.