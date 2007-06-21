У Ющенка немає відчуття, що Україну оцінять позитивно

Президент України Віктор ЮЩЕНКО констатує, що на сьогодні не можна бути впевненим у позитивному звіті робочої групи Світової організації торгівлі (СОТ) по Україні. Про це він заявив сьогодні журналістам у Брюсселі після завершення самміту Європейської народної партії.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Президента, «з одної сторони, Україна все зробила з важливих речей, які треба було зробити у прийнятті змін до законодавства, але сказати, що є таке повне відчуття, що ми вже в руках тримаємо позитивний звіт, я б ще цього не сказав».

При цьому В.ЮЩЕНКО зазначив, що залишилось почекати місяць-півтора до завершення роботи групи.

Президент України наголосив на особливій можливості для України завершення переговорів про вступ до СОТ, у тому числі для того, щоб провести продуктивні переговори з Євросоюзом про створення зони вільної торгівлі.

При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що на сьогодні в рамках переговорного процесу залишилось вирішити лише технічні питання.

Довідка УНІАН. Україна завершила переговори з усіма членами Робочої групи СОТ, окрім Киргизстану (підписання планується найближчим часом), підписавши 49 протоколів про взаємний доступ на ринки товарів і послуг.

Україна намагається вступити до СОТ з 1993 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО прогнозує, що Україна набуде формального членства у Світовій організації торгівлі до листопада поточного року.