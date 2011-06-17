Автослюсар вкрав із СТО автомобіль, щоб здати на металобрухт

У Сумах автослюсар однієї зі станцій технічного обслуговування автотранспорту вкрав із СТО автомобіль ВАЗ-2101 і пригнав його на пункт прийому металобрухту.

Як повідомив УНІАН начальник сектора зв'язків із громадськістю Сумського міського управління міліції Володимир КУЗЬМЕНКО, працівники пункту прийому металобрухту погодилися прийняти автомобіль за умови надання документів на право власності. Чоловік пообіцяв, що скоро принесе необхідні папери, зняв із автомобіля колеса з титановими дисками й зник. Машину незабаром повернули власнику, а злодій перебуває в розшуку, зазначив В.КУЗЬМЕНКО.