У липні Європарламент визначиться з перспективою членства України в ЄС

На початку липня Європейський парламент розгляне доповідь Комітету у закордонних справах щодо перспектив членства України в ЄС.

Про це повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН член Європарламенту Міхал КАМІНСЬКИЙ.

Він повідомив, що 5 червня Комітет у закордонних справах Європейського парламенту затвердив підготовлену депутатом Європарламенту від фракції “Союз за Європу націй” М.КАМІНСЬКИМ доповідь з рекомендаціями для Ради ЄС, в якій підкреслюється усвідомлення Європарламентом важливості надання Україні відповідного сигналу щодо перспектив її членства в ЄС для збереження підтримки української громадськості курсу реформ в Україні.

“Це перший офіційний документ ЄП і перший офіційний документ ЄС, в якому йдеться про членство України в ЄС”,- сказав М.КАМІНСЬКИЙ.

Він висловив сподівання, що на пленарному засіданні Європарламенту на початку липня доповідь буде схвалено і прийнято відповідне рішення.

“Якщо цей документ буде ухвалений, це означатиме, що вперше офіційно ЄС заявляє, що є можливість членства України в ЄС”, - додав депутат Європарламенту.

Він зазначив, що, як політик і депутат Європарламенту, завжди вважав неправильним і некоректним з боку ЄС, що він відкриває двері для Болгарії, Румунії і Туреччини, але ніхто не каже про членство найбільшої європейської країни, якою є Україна.

М.КАМІНСЬКИЙ повідомив, що і Президент і прем’єр-міністр України сприяли просуванню інтересів України на шляху до ЄС. “І з боку Секретаріату Президента, і з боку уряду ми завжди отримували підтримку для нашої роботи як друзі України в Європарламенті”, - додав він.

Водночас М.КАМІНСЬКИЙ зазначив, що ніхто сьогодні не може назвати дату вступу України в ЄС. “Я думаю, що на сьогодні було б нерозумно говорити про дату, оскільки є багато політиків у Західній Європі, які побоюються навіть говорити про членство України в ЄС. Якщо ми сьогодні будемо визначати дату, вони ніколи не погодяться, щоб взагалі розпочати розмови про це”, - сказав М.КАМІНСЬКИЙ, додавши, що на сьогодні головне “відкрити процес” і зробити перший крок. На його особисте переконання, оптимістичний прогноз щодо членства України - це 5 років.

За словами депутата Європарламенту, на сьогодні ніхто в Україні не може сказати, що Захід закриває двері для України. Він також зазначив, що є багато депутатів Європейського парламенту, які вважають своїм моральним обов’язком працювати над вступом України в ЄС.

М.КАМІНСЬКИЙ також зазначив, що політична криза в Україні не допомогла просуванню України на шляху до ЄС. Водночас він вважає, що те, що відбувається в Україні це “нормальна демократія”. “Багато європейських країн також проходили через політичні кризи, але ніхто не казав, що це впливає на процес європейської інтеграції”, - додав депутат.

Він зазначив, що хоча політична криза в Україні існує, проте всі сторони конфлікту підкреслюють бажання врегулювати ситуацію в мирний спосіб.

Віце-президент Європейського парламенту, який відповідальний за питання відносин між Україною та Європарламентом Адам БЄЛАН у свою чергу зазначив, що саме в Європарламенті є багато друзів України. За його словами, президент Європейського парламенту виступив з ініціативою створити спеціальний спільний парламент між Європарламентом і парламентами східних країн-сусідів ЄС. Він зазначив, що вже існує два такі “мікропарпламенти” - з країнами Латинської Америки та країнами Середземномор’я.