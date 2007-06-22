Питання ціни російського газу для України відклали до жовтня

Питання ціни російського газу для України не розглядалося на сьогоднішньому засіданні Комітету з питань економічного співробітництва міждержавної комісії в Москві, воно розглядатиметься на наступному засіданні Комітету, яке пройде в Україні в жовтні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції після закінчення засідання повідомив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу прем`єр-міністр РФ Михайло ФРАДКОВ зазначив, що питання про ціну на газ для України вирішуватиметься на рівні суб`єктів господарювання, і уряд Росії уважно стежить за переговорами з цього питання.

«Ми співробітничаємо (щодо визначення ціни на газ - УНІАН), укладено довгострокові контракти, вміємо домовлятися», - сказав М.ФРАДКОВ.

Довідка УНІАН. До січня 2006 року газ в Україну поставлявся за ціною 50 доларів за 1 тис. кубометрів. З січня 2006 р. - 95 у.о. за 1 тис. кубів, а з січня 2007 року - 130 дол. за тис. кубів. Європейським споживачам Росія продає газ в середньому по 230 у.о. за тис. кубів.