Україна заборонила ввезення м`яса з Грузії

Україна ввела заборону на ввезення з території Республіки Грузія тварин і продукції тваринного походження в зв`язку з виявленням у цій країні захворювання на африканську чуму свиней.

Про це йдеться в листі Держмитслужби, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомлялося, в результаті епідемії африканської чуми в Грузії протягом місяця загинуло близько 21 тис. свиней.