Україна заборонила ввезення м`яса з Грузії
16:16, 22 червня 2007Суспільство
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В результаті епідемії загинула 21 тис. свиней
Україна ввела заборону на ввезення з території Республіки Грузія тварин і продукції тваринного походження в зв`язку з виявленням у цій країні захворювання на африканську чуму свиней.
Про це йдеться в листі Держмитслужби, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.
Як повідомлялося, в результаті епідемії африканської чуми в Грузії протягом місяця загинуло близько 21 тис. свиней.
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