Шаповал полікує членів ЦВК ”зеленкою”

Голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал висловлює сподівання на відновлення роботи комісії.

Про це він сказав після того, як засідання ЦВК в п’ятницю залишили чотири її члени.

Шаповал назвав те, що сталося, "прикрим випадком" і запросив усіх членів ЦВК до себе на нараду для вирішення проблемного питання.

Він також висловив сподівання, що сторони знайдуть консенсус у майбутньому.

"Я вважаю, що це прикрий випадок, який ми подолаємо. Будемо вважати, що це невеличка хвороба зросту, яка лікується простими ліками – зеленкою", - зазначив Шаповал.

Водночас, на питання депутата фракції "Наша Україна" від ПППУ Льва Гнатенка щодо обіцяного розгляду у середу, 27 червня, питання про обнуління списку "Нашої України", Шаповал сказав, що "нічого не може обіцяти і нічого не може розглядати".

"Ви ж бачите, що я вже навіть не головуючий зараз", - зазначив він.

Водночас, Шаповал не виключив, що питання обнулення списку "Нашої України" може бути обговорене на нараді членів ЦВК у понеділок чи вівторок.

Українська правда