На слідчий експеримент у СП Мельниченко не взяв диктофон

Микола Мельниченко не приносив на слідчий експеримент диктофон, яким він записував розмови у кабінеті Леоніда Кучми. Про це Мельниченко сказав в інтерв`ю "5 каналу".

Під час експерименту, що відбувся у четвер на Банковій, відтворили умови, під час яких майор міг проводити записи. Якщо свідчення Мельниченка підтвердяться, плівки залучать як речові докази до кількох резонансних справ, зокрема до справи Ґонґадзе. Це перший експеримент щодо встановлення автентичності записів.

"Слідча дія - вона підтверджувала, повинна підтвердити була тільки той факт, що я фізично міг заходити в кабінет, що я фізично міг пронести диктофон, що я фізично його міг поставити, що поставити саме в те місце, де я вже 7 років даю покази, в яке саме місце я міг його поставити", - зазначив майор.