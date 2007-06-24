Кияни вишикувалися у довжелезні черги до Святого Луки (фоторепортаж)

Щоб прикластися до православної святині — голови євангеліста Луки, яку від минулої п`ятниці демонструють в Хрестовоздвиженському храмі Києво-Печерської лаври, кияни і гості міста вимушені стояти в довжелезній черзі, іноді осонні, іноді під дощем.

Правда, є і "пільгова" черга, в неї міліція ставить дітей, яких супроводжують дорослі, вагітних жінок і інвалідів, проте і в цьому випадку доводиться чекати по півгодини. З сьогоднішнього дня до мощів можна буде доторкнутися цілодобово, сказав прес-секретар УПЦ МП Василь Анісимов.

Про гучні випадки зцілення, пов`язані з прибулою до Києва реліквією, від прихожан поки дізнатися не вдалося. "Люди йдуть до мощів з надією, а факти виявляться потім. Щоб довести, що хтось відкинув милиці або окуляри (Лука зціляє від очних хвороб), потрібно мати документ про те, що раніше ця людина лежала і не могла ходити. А поки говорити про це рано", — вважає Василь Анісимов.

Проте одна з парафіянок Ольга розповіла, що після того, як вона приклалася до глави Луки, до неї повернувся чоловік, який довгий час з нею не жив. Більшість парафіян про чудеса говорити бояться, оскільки як і багато українців, вірять не тільки в Бога, але і в пристріт.

Православні вірять, що мощі святого євангеліста Луки, привезені до Києва з монастиря на горі Афон у Греції, володіють божественною силою і зціляють людей, які страждають на очні хвороби. Окрім цього, євангеліст Лука вважається небесним покровителем іконописців і лікарів.

Вранці 28 червня мощі відправляться до Запоріжжя, де пробудуть три дні.

За матеріалами Сегодня

Фото Сергія Светлицького /УНІАН