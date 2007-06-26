Дмитро Табачник очолив спостережну раду ”Укрінформу”

Кабінет Міністрів України затвердив новий склад спостережної ради Національного інформаційного агентства "Укрінформ".

Про це йдеться в розпорядженні КМУ, текст якого розміщено на Урядовому порталі.

Відповідно до розпорядження від 25 червня 2007 р. № 466-р, спостережну раду очолив віце-прем`єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК, його заступником призначено голову Держкомтелерадіо Едуарда ПРУТНІКА.

Крім того, до складу ради увійшли: заступник міністра юстиції України Інна БОГОСЛОВСЬКА, заступник міністра закордонних справ Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ, заступник міністр фінансів Сергій РИБАК, а також голова Національного союзу журналістів Ігор ЛУБЧЕНКО (за згодою), головний редактор газети “Урядовий кур’єр” Михайло СОРОКА та інші.