СБУ затримала інспектора Київського СІЗО, який постачав в’язням наркотики

Співробітники Управління СБУ в Києві спільно з працівниками внутрішньої служби Київського СІЗО викрили та припинили діяльність особи, яка за грошову винагороду постачала та розповсюджувала на території слідчого ізолятору наркотичні та психотропні речовини.

Про це УНІАН повідомили у прес-секторі Управління СБУ в Києві.

Працівники СБУ затримали інспектора Київського СІЗО під час чергової спроби пронести наркотики на територію установи. У ході обшуку у зловмисника було виявлено та вилучено особливо небезпечні наркотичні та психотропні речовини – метадон, героїн, менамфетамін, що були ретельно приховані у продуктах харчування.

За матеріалами СБУ прокуратурою Шевченківського району Києва стосовно інспектора порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч.1 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.