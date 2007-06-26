Синоптики обіцяють грозові дощі

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами, вдень у більшості центральних областей, на Сумщині та Харківщині місцями сильні зливи, град, шквали 19-24 м/с, лише у Криму та Приазов`ї, а вдень у західній частині переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде південний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, у західних областях 9-14°; вдень 20-25°, у південній частині 27-32°, місцями 35-37°.

28-29 червня - мінлива хмарність. У східних областях, а 28 червня і у південній частині та на Дніпропетровщині короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с, місцями (окрім Одеської та Миколаївської областей) сильні дощі. На решті території переважно без опадів, лише вдень 29 червня у північній частині місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура у західних та північних, а 29 червня і в більшості центральних областей вночі 9-14°, вдень 20-25°; на решті території вночі 12-17°, на узбережжі морів, а 28 червня і у східних областях та південній частині 16-21°; вдень 23-28°, на півдні місцями 30-32°.

30 червня-1 липня - у західних, а вдень місцями в більшості областей, окрім південних, короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 24-29°, у південній частині до 32°.

У Києві та області у середу вночі та вранці очікуються короткочасні дощі, місцями по області з грозами. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 18-20°, вдень 22-24°; по області вночі 17-22°, вдень 20-25°.

28-29 червня - переважно без опадів, лише вдень 29 червня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

30 червня-1 липня - вночі без опадів, вдень окремі короткочасні грозові дощі. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°.