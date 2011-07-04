На Рівненщині вшанували пам’ять загиблих на "Козацькому редуті"

У рамках відзначення 360-річчя Битви під Берестечком у Дубенському районі на Рівненщині, на так званому «Козацькому редуті», вшанували пам’ять загиблих козаків-богунівців, які прикривали війська Богдана Хмельницького, що відступали після поразки у битві.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості відбулись на місці загибелі кількасот українських козаків під керівництвом полковника Івана Богуна, які залишилися тут як смертники, щоб вступити у нерівний бій.

За даними істориків, у 1652 році між селами Плоска і Семидуби відбувся запеклий бій козаків з польським військом. Згідно з правилами козацького військового мистецтва, козаки зайняли оборону, розставляючи вози чотирикутником, та зробили земляний насип. Це допомогло їм суттєво затримати просування польського війська. За переказами, жоден з богунівців не здався в полон полякам.

Після бою місцеві жителі похоронили загиблих: насипали високу могилу, посадили дерева, кущі, калину. До нашого часу збереглися чотири кам’яні хрести «по могилах» (так називали цю місцину жителі навколишніх сіл) і ще декілька біля сіл Дитиничі, Переросля, за 2-3 кілометри від місця битви.

Панахиду за козаками відслужив митрополит Рівненський та Острозький Української православної церкви Київського патріархату ЄВСЕВІЙ, після цього присутні поклали вінки до пам’ятного хреста та провели мітинг, у якому взяли участь активісти Народного Руху України, ВО «Свобода», інших партійних та громадських організацій, представники місцевої влади та громадськості.