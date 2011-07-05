Чи може Україна приєднатися до європейських електромереж?

Кабінет міністрів України доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості спільно з Мінекономрозвитку, Мінфіном і МЗС забезпечити до кінця року залучення коштів, необхідних для проведення технічного дослідження можливості синхронної роботи Об`єднаної енергосистеми України з ENTSO-E (транс`європейські електричні мережі).

Про це сказано у розпорядженні Кабміну №612-р від 29 червня, яким затверджено перелік першочергових заходів на 2011 рік щодо інтеграції України в Європейський Союз.

Згідно з документом, кошти планується залучити за рахунок фондів спільної операційної програми природної співпраці “Румунія - Україна - Молдова 2007-2013 року”.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р., виступаючи в Києві, член робочої групи ENTSO-E з приєднання Молдови та України до європейської енергосистеми Дан ПРЕОТЕСКУ (Transelectrika) заявив, що процес приєднання України до ENTSO-E призупинено через невирішеність питання про фінансування.

При цьому він нагадав, що в завдання робочої групи з приєднання Молдови й України до ENTSO-E входила підготовка технічного завдання, а також іншій документації для початку процесу приєднання двох країн до європейської енергосистеми.

Вартість зазначених робіт оцінювалася в 4,5 млн. євро, а їх термін мав бути обмежений 28 місяцями. При цьому станом на березень ц.р. фактично роботи над документацією не були розпочаті через відсутність фінансування.

Довідка УНІАН. 4 травня 2006 року Генеральна асамблея об`єднаної енергосистеми Європи (UCTE) у Відні акцептувала сумісну заявку України та Молдови про приєднання їх енергосистем до синхронної зони UCTE як до єдиного блоку регулювання.

18 травня 2006 року Міністерство палива та енергетики України і Асамблея UCTE домовилися про створення спеціального технічного комітету (UCTE-Україна) для координації інтеграції об`єднаних енергосистем України в транс`європейські електричні мережі.

Наприкінці грудня 2006 року Україна і оператор UCTE сформували склад робочої групи з координації інтеграції України та Молдови в транс`європейські електричні мережі (Україна-UCTE).

Основна мета роботи групи - вдосконалення технічного рівня енергетики України.

22 квітня 2008 року в ході переговорів представників Міністерства палива та енергетики України і Міністерства економіки та торгівлі Молдови сторони підтвердили загальну зацікавленість у швидкій реалізації всіх технічних заходів для приєднання енергосистем Молдови та України до UCTE.

У липні 2009 року UCTE увійшла до складу нової асоціації до Європейської мережі системних операторів із передачі електроенергії ENTSO-E зі збереженням зобов`язань за раніше досягнутими домовленостями. Український проект входитиме до регіональної групи до Європейської мережі системних операторів із передачі електроенергії ENTSO-E, яка вестиме питання розширення в південно-східній і центральній Європі.

Для виконання комплексу технічних і екологічних заходів, які є умовою приєднання Об`єднаної енергосистеми України до Європейської мережі системних операторів із передачі електроенергії ENTSO-E, за попередніми оцінками, буде потрібно близько 8,655 млрд. грн.