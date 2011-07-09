У Києві прямо на проїжджій частині під землю провалилася фура з причепом

У Києві на вулиці Олени Теліги в районі Кирилівської церкви після сильної зливи на ділянці дороги у бік метро «Дорогожичі» прямо на проїжджій частині провалився асфальт, повідомляє газета «Сегодня».

Діаметр ями становить близько 6 метрів, глибина - декілька метрів. При цьому до ями провалилася фура з напівпричепом.

Через НП по вулиці О.Теліги, а також по вулиці Фрунзе утворилися величезні пробки в обидва боки.

Крім того, після сильної зливи затопило проїжджу частину на проспекті Комарова і вулиці Борщагівській неподалік перехрестя з бульваром Лепсе.

Глибина води на затопленій ділянці дороги – понад метр. Автомобілі й громадський транспорт не можуть проїхати. Через це по вулицях Комарова і Борщагівській, на бульварі Лепсе, а також на прилеглих до них вулицях утворилися величезні пробки.

По вулиці Борщагівській також припинено рух трамваїв.