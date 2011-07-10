На фестивалі в Артеку переміг фільм про прорив афганських бойовиків

10:35, 10 липня 2011
Суспільство
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Сумська обіцяє звернутися до Януковича

У Міжнародному дитячому центрі «Артек» завершився XIX Міжнародний дитячий кінофестиваль «Червоні вітрила в Артеку».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МДЦ, на церемонії закриття кінофестивалю були оголошені підсумки рейтингового голосування Великого дитячого журі, до складу якого увійшло більш як 3200 дітей, присутніх на кінофестивальній зміні в «Артеку».

Титул «Най-найкращий фільм» дістався фільму режисера Сергія МАХОВИКОВА «Тиха застава» (Росія, 2010), а актор, який зіграв в цій картині, Андрій ЧАДОВ отримав звання «Кращий актор кінофестивалю». Фільм, знятий за мотивами однойменної повісті Валерія ПОВАЛЯЄВА, заснований на реальних подіях - прориві афганських бойовиків у 1993 році через таджицький кордон.

"Кінофестиваль в «Артеку» хороший тим, що тут не просто дивляться нове кіно, тут діти беруть участь у майстер-класах відомих акторів і режисерів, самі творять, сперечаються і придумують нові сценарії", - зазначила генеральний директор МДЦ "Артек" Олена ПІДДУБНА.

За її ініціативи цього року в кінофестивальній зміні брали участь понад 600 талановитих дітей-сиріт з усіх областей України, учасники 6-го Міжнародного фестивалю "Щасливі долоні".

У номінації «Наймудріший фільм» приз одержала картина «Венеція» (режисер Ян Якуб КОЛЬСЬКИЙ, Польща, 2010).

«Кращою дівчинкою-актрисою кінофестивалю» стала Ганна ПАТОКІНА (фільм «Остання гра в ляльки», Росія, 2010), «Кращим хлопчиком-актором кінофестивалю» - Адріан ГРЕННЕВИГ СМИТ (фільм «Здоров`як», Норвегія, 2010).

«Найдобрішим фільмом» XIX Міжнародного дитячого кінофестивалю названа кінокартина «Чарівне срібло» (режисери Роар УТАУГ, Катаріна ЛАУНІНГ, Норвегія).

Цього року «артеківці» не назвали «Найзахоплюючий фільм» і «Кращу актрису кінофестивалю», тому призи в цій номінації не присуджувалися.

На прес-конференції президент фестивалю, народний артист СРСР Василь ЛАНОВИЙ заявив, що якщо ситуація з відсутністю нових фільмів для дітей на пострадянському просторі не зміниться, то на наступному, ювілейному фестивалі в «Артеку» дітям доведеться представляти ретроспективу дитячого кінематографа.

Співпрезидент фестивалю, народна артистка України Ольга СУМСЬКА зазначила, що має намір ініціювати звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про підтримку дитячого кінематографа.

 

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