Шість обленерго призначені Кабміном на продаж, дарма, що ФДМУ про це не знає

Міністр економіки Анатолій КІНАХ підтверджує, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про вилучення із статутного фонду Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» шести пакетів акцій енергопостачальних компаній (обленерго).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після українсько-словенського бізнес-форуму сьогодні в Києві.

За словами А.КІНАХА, дане рішення було ухвалене на засіданні уряду 26 червня. Відповідаючи на запитання, міністр сказав: «Так, рішення ухвалене - це програма приватизації».

Водночас в прес-службі Фонду держмайна відмовилися підтвердити або спростовувати дану інформацію до отримання офіційного документа Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК заявила, що на своєму засіданні у вівторок Кабмін за ініціативою ФДМУ вирішив питання про вилучення із статутного фонду НАК «ЕКУ» державних пакетів акцій для подальшого продажу шляхом фондових торгів.

У квітні Фонд держмайна затвердив «Щомісячний пооб’єктний план-графік виставлення на продаж в квітні-грудні 2007 року пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній», згідно з яким Фонд планував оголосити дати проведення торгів держпакетами 10 обленерго в травні-червні.

Згідно з документом, на фондові торги передбачалося виставити держпакети ВАТ «ЕК Вінницяобленерго» (розмір пакета 15%), ВАТ «ЕК «Чернівціобленерго» (10%), ВАТ «ЕК «Закарпаттяобленерго» (15%), ВАТ «Черкасиобленерго» (6%) і ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» (15%), «Донецькобленерго» (5,06%), ВАТ «Крименерго» (10%), ВАТ «Волиньобленерго» (15%), ВАТ «Львівобленерго» (26,98%) і ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» (25,01%).

У червні ФДМ вніс зміни до плану-графіка виключивши з нього, зокрема 10 обленерго у зв`язку з тим, що їхня приватизація не могла відбутися в намічені планом терміни. При цьому передбачалося, що дата оголошення біржових торгів буде названа в липні – грудні.