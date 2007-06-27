Без полковника СБУ в Секретаріаті Президента не обійтись

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про заміщення посади помічника заступника глави Секретаріату Президента України військовослужбовцем”.

Текст Указу від 27 червня 2007 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Цей документ встановлює, що “одна посада помічника заступника глави Секретаріату Президента України може бути заміщена військовослужбовцем Служби безпеки України з граничним військовим званням полковника”.